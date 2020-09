Focus Home Interactive : partenariat salué

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Focus Home Interactive grimpe de 1% à 41 euros au lendemain de l'annonce d'un partenariat avec le "talentueux studio de développement Flying Wild Hog". Avec trois équipes basées en Pologne et fort de dix ans d'expérience dans la création de franchises à succès (Shadow Warrior), Flying Wild Hog est devenu maître dans la création de jeux d'action spectaculaires. Le titre à naître de cette collaboration avec FHI constitue le projet le plus ambitieux jamais créé par le studio.

Avec une forte spécialisation FPS, ce studio vient compléter à merveille le portefeuille de Focus et remplit parfaitement le vide potentiellement laissé à terme par le départ du studio New World interactive récemment rejeté par Embrasser, détaille Midcap Partners. Pour le broker, le groupe illustre à nouveau sa capacité à diversifier et internationaliser son portefeuille de développeur tout en maintenant un très haut niveau de qualité. L'analyste est à l''achat' sur le titre avec une cible de 59 euros.