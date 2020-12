Focus Home Interactive : nouvelle hausse, analyste en soutien

Focus Home Interactive : nouvelle hausse, analyste en soutien









Crédit photo © Farming Simulator

(Boursier.com) — Focus Home Interactive s'adjuge 2,8% à 58 euros en ce début de séance à Paris. L'éditeur de jeux-vidéo bénéficie du soutien d'Oddo BHF qui a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et une cible de euros. Outre les qualités du dossier (fondamentaux solides, résilience de l'activité...), la transformation du business model en cours et la décote par rapport aux pairs (-56%) laissent entrevoir un fort potentiel d'appréciation (30%). De plus, la nouvelle gouvernance en place, plus en adéquation avec la stratégie, devrait permettre d'entamer une nouvelle phase de développement, souligne le broker.

La valeur, qui enchaîne une huitième séance de progression sur les neuf dernières, a été multipliée par cinq depuis son point bas de mars dernier à 11,36 euros.