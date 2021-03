Focus Home Interactive nomme Yves Le Yaouanq Chief Content Officer

(Boursier.com) — Focus Home Interactive annonce la nomination d'Yves Le Yaouanq au poste de Chief Content Officer. Il a notamment passé plus de 10 ans chez Ubisoft, où il a pu occuper différents postes stratégiques au sein des équipes de la Production Internationale, du passage vers le Games as a Service jusqu'à l'ouverture vers les développeurs indépendants en tant que Senior Open Innovation Manager. Il est reconnu dans l'industrie pour déceler des nouveaux talents, projets, cultures et tendances émergentes dans le jeu vidéo, ainsi que pour créer de nouvelles opportunités sur les territoires en croissance. Chez Focus, il aura pour mission de diriger le département Publishing, et devra participer à la mise en oeuvre de la stratégie éditoriale du groupe, à la construction du catalogue et au développement des relations avec les studios.