Focus Home Interactive nomme Laure d'Hauteville Directrice Financière du Groupe et membre du Comex

Focus Home Interactive, l'un des leaders européens de l'édition et du développement de jeux vidéo, nomme Laure d'Hauteville Directrice Financière du Groupe et membre du Comex. Elle possède une grande expérience dans l'univers de la finance. Laure d'Hauteville a débuté sa carrière en tant qu'analyste financier dans le secteur des jeux vidéo, puis a passé dix ans dans un grand Groupe international (Areva) dans des fonctions de contrôleur financier où elle a notamment oeuvré tant au niveau local aux États-Unis qu'au niveau du Groupe. Elle rejoint Focus après sept ans chez Gameloft - développeur de jeux mobiles - où elle exerçait le rôle de Directrice Financière Adjointe, membre du Comex.

Tout au long de sa carrière, Laure d'Hauteville a démontré tout son talent pour innover, inspirer et faire grandir les équipes dont elle avait la charge. Chez Gameloft, elle a notamment su définir et mettre en place une organisation financière robuste et efficace au service des opérations capable d'accompagner la stratégie et la transformation de la société et des filiales du Groupe.

Laure d'Hauteville succède à Jean-François Busnel qui quitte ses fonctions de Directeur Financier Groupe après avoir participé activement à la mise en place des moyens de financement et aux premières acquisitions de studios de développement. Jean-François Busnel assurera une période de transition efficace avec Laure d'Hauteville.