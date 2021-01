Focus Home Interactive : nomination

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Focus Home Interactive, l'un des leaders français de l'édition de jeux vidéo, annonce aujourd'hui la nomination de M. John Bert au poste de Directeur Général Délégué. Diplômé d'un Master d'Economie de l'université Panthéon Sorbonne M. John Bert a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo. Il a rejoint Focus Home Interactive en 2000.

Actionnaire minoritaire du Groupe, il était depuis 2018 Directeur des Opérations, il est membre du Directoire ainsi que du Comité Exécutif de Focus Home Interactive et siège dans les Conseils d'administration du SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de Loisirs) et de Capital Games (Association représentant les entreprises du jeu vidéo en Ile de France).

M. Christophe Nobileau, Président du Directoire a déclaré : "Au nom de l'ensemble des employés du Groupe et du Directoire, je me réjouis de cette nomination qui vient consacrer l'implication et surtout les réussites de John au sein de Focus Home Interactive. Au travers de cette nomination à ce poste clé, nous démontrons notre volonté de poursuivre et accélérer le développement de l'Entreprise, et ainsi faire franchir à Focus Home Interactive une nouvelle étape dans sa croissance".