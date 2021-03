Focus Home Interactive : 'Necromunda: Hired Gun' sortira le 1er juin

(Boursier.com) — Focus Home Interactive et StreumOn Studio annoncent 'Necromunda: Hired Gun', leur tout nouveau FPS explosif et violent basé sur la licence iconique de Games Workshop. Le jeu se déroule dans les paysages urbains de science-fiction dystopique de Necromunda, situés dans l'univers de Warhammer 40,000, et où les gangs s'affrontent pour leur survie.

Le jeu sera disponible à partir du 1er juin sur PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One et PC.