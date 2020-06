Focus Home Interactive : les bénéfices s'envolent à 13 ME pour l'exercice

Crédit photo © Farming Simulator

(Boursier.com) — Focus Home Interactive réalise, sur l'exercice 2019-2020, un chiffre d'affaires de 142,8 millions d'euros (126 ME sur 2018-2019). La marge brute du groupe atteint 44 ME, soit une hausse de +20% par rapport à l'exercice précédent.

La marge opérationnelle ressort à 19,2 ME (14,1 ME pour 2018-21019). Elle est en croissance de +36%. Cette performance a été réalisée alors que les frais de personnel et les redevances et investissements dans les studios ont progressé au cours de l'année reflétant l'amélioration de la qualité des jeux. Le résultat net s'envole sur une nouveau record, à 13 ME (8 ME sur l'exercice 2018-2019). Il est en hausse de +64%.

L'exercice 2019-2020 a marqué une étape importante vers nos objectifs 2022. Nous sommes particulièrement fiers de ce que nous avons réalisé, en atteignant un nouveau record de chiffre d'affaires et de rentabilité. Nous poursuivons également le déploiement de notre plan stratégique "Enhance-Evolve-Explore" en annonçant notre première acquisition : Deck13, un des principaux studios de développement allemands. Cela renforce notre confiance dans notre modèle économique, en atteignant nos objectifs de chiffre d'affaires pour 2022 de 150 à 200 millions d'euros , déclare Jürgen Goeldner, Président du Directoire. John Bert, Directeur des Opérations, ajoute : En 2019-20, nous avons démontré notre capacité à changer de dimension en transformant en succès commerciaux les superbes jeux que nous avons publiés. Ceci a été réalisé grâce à notre stratégie d'investissements significatifs afin d'améliorer la qualité de nos jeux et grâce à l'implication continue de nos équipes et de nos partenaires. L'acquisition de Deck13 va encore renforcer notre stratégie de contrôle de la propriété intellectuelle .

Focus Home Interactive vient en effet d'annoncer l'acquisition de Deck13 pour un montant total de 7,1 ME, dont 6,5 ME en numéraire issus du nouveau financement bancaire et 0,6 ME en actions auto-détenues par la Société. Ce montant est assorti d'un plan d'incitation à long terme pour les dirigeants. Deck13 Interactive est un studio de développement de jeux allemand de premier plan et un partenaire de longue date de Focus Home Interactive. Il emploie une équipe de 60 personnes.