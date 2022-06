Focus Home Interactive : joue gagnant

(Boursier.com) — Focus Entertainment monte de 2% à 39,45 euros ce vendredi alors que le chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-2022 s'est élevé à 142,6 millions d'euros, dont 5,6 ME provenant de Dotemu. 88% des ventes ont été réalisées via des partenaires digitaux et 95% à l'international. A périmètre constant, le chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-2022 s'élève à 136,9 ME. SnowRunner, Insurgency: Sandstorm et A Plague Tale: Innocence ont fortement contribué à la génération de chiffre d'affaires sur l'exercice.

La marge brute de l'exercice a atteint 42,2 ME, soit 30% du chiffre d'affaires en ligne avec l'exercice 2021/22 malgré un effet de base et l'amortissement accéléré de deux jeux au cours de l'exercice. Le résultat opérationnel ajusté pour l'exercice s'élève à 13,2 ME (24,8 ME au 31 mars 2021), légèrement au-dessus des attentes, reflétant la baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice ainsi que l'évolution de la marge brute.

Un contrôle strict des coûts a permis une baisse de -3% des frais généraux et administratifs qui s'élèvent sur l'année à 6% du chiffre d'affaires. L'amortissement des écarts d'acquisition sur l'exercice s'élève à -4 ME.

Le résultat opérationnel de l'exercice s'élève à 9,1 ME. Le résultat net (part du Groupe) pour l'exercice 2021-2022 atteint 3 ME (13,3 ME un an plus tôt). L'EBITDA est par ailleurs de 42,1 ME, soit une marge d'EBITDA représentant 30% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'exercice précédent.

Flux de trésorerie préservé

Le groupe a dépensé 35 ME dans le développement de nouveaux jeux au cours de l'année, à comparer à 39,5 ME en 2020-2021. Des décalages de jeux ont reporté plusieurs jalons de paiement à l'exercice 2022-2023. Après financement du développement des jeux, les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à -8,6 ME au cours de l'exercice 2021-2022.

Focus Entertainment a poursuivi sa stratégie de croissance externe pour développer et diversifier son expertise sur de nouveaux segments à fort potentiel. Les acquisitions ont représenté un décaissement de 59,1 ME sur l'exercice. Le groupe a, par ailleurs, sécurisé des moyens de financement significatifs, en levant un montant net de 68,8 ME en capital en mai 2021 ainsi que 130 ME sous la forme de financement bancaire dont 52 ME ont été tirés à fin mars 2022. Au 31 mars 2022, la position de trésorerie du Groupe est de 62,6 ME.

Perspectives affichées, lancements à la clé

Focus Home Interactive confirme la stratégie du groupe de poursuivre la remontée de la chaîne de valeur soutenue par un portefeuille de jeux en développement le plus ambitieux jamais créé. Focus Entertainment a pour objectif de constituer une fédération de talents et de devenir un leader mondial intégré du jeu vidéo. Au cours des 3 prochaines années, le groupe Focus Entertainment va bénéficier du line-up de jeux le plus ambitieux jamais créé. 31 nouveaux jeux devraient être lancés d'ici mars 2025. 30% du chiffre d'affaires généré sur la durée de vie totale de ces jeux devrait provenir de jeux dont l'IP est détenue en propre (15%) ou codétenue (15%) par Focus Entertainment", indique Christophe Nobileau, Directeur Général.

A plus court terme, après un lancement en avant-première réussi sur PC, Hardspace: Shipbreaker a été officiellement lancé sur PC le 24 mai. Environ 500.000 copies ont déjà été vendues. Le très attendu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge vient d'être lancé. Evil West, une nouvelle franchise développée par Flying Wild Hog, sortira à la fois sur console et sur PC le 20 septembre. Enfin, A Plague Tale: Requiem, la suite du jeu aux multi-millions de copies vendues, A Plague Tale: Innocence, développé par Asobo, paraîtra plus tard dans l'année...

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF ne vise plus qu'un cours de 60 euros, contre 65 euros précédemment, avec un avis à 'surperformer'.