Focus Home Interactive : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Focus Home Interactive, l'un des leaders européens de l'édition, de la distribution et du développement de jeux vidéo annonce aujourd'hui l'évolution de sa gouvernance à la suite de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est tenue ce jour.

L'Assemblée générale des actionnaires de Focus Home Interactive a élu Mesdames Thaima Samman et Louise Tingström en qualité de nouveaux membres indépendants au Conseil de Surveillance et a également ratifié la cooptation de Madame Tiphanie Lamy en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive est désormais composé de six membres dont deux membres indépendantes et à part égale d'homme et de femme. Il se conforme ainsi aux recommandations du code de gouvernance Middle Next.

Fabrice Larue, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Mesdames Thaima Samman et Louise Tingström au sein de notre Conseil de Surveillance. Elles seront des atouts précieux pour enrichir encore plus les travaux du Conseil de leurs savoir-faire différents et complémentaires. Avec ces nominations Focus Home Interactive, franchit également un nouveau cap en termes de structuration avec une gouvernance au meilleur standard du marché."

Christophe Nobileau, Président du Directoire, a ajouté "Au nom du Directoire, nous nous réjouissons également de l'arrivée de deux nouvelles membres indépendantes au sein de notre Conseil de Surveillance. Elles permettront à Focus Home Interactive de bénéficier de leur expérience acquise au sein de grands groupes internationaux et sauront nous accompagner pour accélérer la transformation et le développement de notre Société."

Le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive se compose des membres suivants :

Fabrice Larue - Président du Conseil de Surveillance

Tanguy de Franclieu - Membre du Conseil de Surveillance

Tiphanie Lamy - Membre du Conseil de Surveillance

Denis Thébaud - Membre du Conseil de Surveillance

Thaima Samman - Membre indépendante du Conseil de Surveillance

Louise Tingström - Membre indépendante du Conseil de Surveillance