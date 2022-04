Focus Home Interactive entre dans une nouvelle ère

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, réunie le 1er avril au siège social de la société, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son approbation, à l'exception de la résolution no 15, dont le Directoire et le Conseil de Surveillance n'avaient pas recommandé l'adoption.

Changement de dénomination

Notamment, les actionnaires ont décidé la modification de la dénomination sociale de la société, Focus Home Interactive. Le groupe devient donc à compter du 1er avril Focus Entertainment, avec pour objectif davantage de cohérence en mettant en avant les piliers et valeurs de la société.

La dénomination 'Entertainment' porte l'ambition d'offrir aux joueurs du monde entier des expériences uniques avec une ligne éditoriale se démarquant grâce à des concepts innovants, des gameplays alternatifs et des univers originaux qui transcendent les frontières du jeu vidéo.

Gouvernance

A également été voté un changement du mode d'administration et de direction de la société, qui se traduit par le passage d'une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance à une société anonyme à Conseil d'administration et un changement corrélatif des statuts de la société.

Un Conseil d'administration est donc désigné :

- la société Neology Holding, ayant pour représentant permanent M. Fabrice Larue ;

- la société Neology Invest, ayant pour représentant permanent M. Romain Heller ;

- la société FLCP & Associés Invest, ayant pour représentant permanent Mme Tiphanie Lamy ;

- La société FLCP & Associés, ayant pour représentant permanent M. Tanguy de Franclieu ;

- M. Frank Sagnier ;

- Mme Virginie Calmels ;

- Mme Irit Hillel.

Les actionnaires ont également décidé, en modifiant l'article 16 des statuts, d'abaisser à 3% le pourcentage du capital ou des droits de vote de la société dont le franchissement devra être déclaré par l'actionnaire à la société et de prévoir l'application d'une sanction, en cas de non-respect de cette obligation statutaire.

Le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a adopté la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général et désigné :

- M. Frank Sagnier, Président du Conseil d'Administration,

- La société Neology Holding, représentée par M. Fabrice Larue, Vice-Président du Conseil d'administration,

- M. Christophe Nobileau, Directeur Général,

- Mme Tiphanie Lamy, Secrétaire du Conseil d'administration.

Ce Conseil a également procédé à l'adoption de son règlement intérieur et à l'examen de l'indépendance de ses membres, au regard des critères d'indépendance fixés par le Code Middlenext, dont il résulte la présence de 3 membres indépendants en la personne de M.Frank Sagnier, Mme Virginie Calmels et Mme Irit Hillel.

Rémunérations

Le Conseil a également décidé, compte-tenu de la taille de la société et du nombre d'administrateurs, de ne pas créer de comités autonomes chargés de préparer les travaux du Conseil dans un domaine donné mais d'assurer lui-même les missions spécifiques de ces comités, en se constituant, dans sa formation plénière, selon le cas, en formation de Comité d'audit, en formation de Comité des Nominations et des Rémunération et en formation de Comité RSE. Madame Virginie Calmels a été désignée pour présider les réunions du Conseil d'administration, lorsque celui-ci statuerait en formation de Comité d'audit et en formation de Comité des Nominations et des

Mme Irit Hillel a été désignée pour présider les réunions du Conseil d'administration, lorsque celui-ci statuerait en formation de Comité RSE.

Lors de ce Conseil, il a également été décidé, dans le cadre et les limites de l'autorisation donnée par l'Assemblée générale, au titre de sa 14è résolution, d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions à Frank Sagnier, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, dont les conditions d'exercice, liées à la présence de M. Sagnier et à l'évolution du cours de bourse de l'action de la société, ont été fixées par le Conseil d'administration. Par ailleurs, M. Frank Sagnier a pris un engagement de conservation des actions qu'il détient à ce jour pour une durée liée à celle de l'exercice de son mandat de Président du Conseil d'administration.

Christophe Nobileau commente : "Nous nous félicitons que l'ensemble des résolutions proposées par le Directoire aient été largement approuvées par l'Assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui. Cela ouvre une nouvelle ère pour notre groupe, un nouveau nom, Focus Entertainment et une gouvernance plus adaptée et plus réactive. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux membres qui ont rejoints le nouveau Conseil d'administration, Frank Sagnier, Virginie Calmels, Irit Hillel et Romain Heller, et en particulier l'arrivée de Frank Sagnier qui nous apportera son aide et son savoir-faire dans le monde du jeu vidéo. Enfin, nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce qu'est le groupe aujourd'hui".