Focus Home Interactive : en hausse après les annonces !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Focus Home Interactive grimpe de 3,7% sur les 70 euros ce mercredi, alors que le groupe a finalement levé 70,35 ME dans le cadre de l'augmentation de capital annoncé hier pour laquelle un montant minimum de 60 ME était visé. Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription a été réalisée sous la forme d'une offre réservée à catégories de bénéficiaires.

Les fonds levés permettront notamment à Focus Home Interactive d'accélérer son développement en France et à l'étranger. Dans cette perspective, le produit net de l'Offre est destiné à fournir à la société et ses filiales des moyens supplémentaires pour financer ses opérations de croissance externe à moyen et long-terme, notamment via l'acquisition de studios qui viendront enrichir la fédération de talents du Groupe, et poursuivre la montée en gamme des jeux produits par le Groupe et ainsi investir davantage dans les budgets de développement...

"Le nouvel investissement significatif de Neology traduit sa confiance dans les perspectives, tandis que la faible décote traduit l'appétence des investisseurs, ce qui constitue des signaux encourageants" commente Portzamparc qui précise que l'opération est relativement neutre sur sa valorisation qui est ajustée de 65,5 à 66,3 euros.