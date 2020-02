Focus Home Interactive : en berne

(Boursier.com) — Embracer, éditeur coté à Stockholm, qui fait preuve d'un gros appétit de croissance externe depuis plusieurs années, a annoncé hier matin le rachat de Saber Interactive pour 150 M$ upfront + 375M$ d'earn outs potentiels... "Notons que Saber devrait conserver une importante autonomie" souligne Portzamparc. "En plus de SnowRunner dont la sortie est proche (28 avril), Focus a deux autres jeux en chantier avec Saber dont un gros budget basé sur une licence Games Workshop. Nous comprenons la réaction du titre Focus hier... Les projets déjà lancés avec Saber, et donc les guidances d'ici mars 2022, ne sont cependant pas remis en cause. Pour autant, cela créera probablement un nouveau trou à combler pour le long-terme dans le réseau de studios partenaires et rappelle le risque d'autres rachats par des tiers" poursuit l'analyste.

"Dans ces conditions et malgré une valorisation à la casse (entre 4 et 5x l'EBIT normatif selon les hypothèses retenues), nous craignons que le titre ne reste délaissé par le marché pour le moment. Nous passons en conséquence d'Acheter à Conserver" conclut l'analyste. Le titre recule de 1,8% ce jeudi à 19,46 euros.