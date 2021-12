Focus Home Interactive double sa notation Gaïa en l'espace d'une année

(Boursier.com) — Focus Home Interactive, l'un des leaders européens de l'édition et du développement de jeux vidéo annonce que le Groupe a reçu la note de 62/100 à l'issue de son évaluation par l'agence de notation extra-financière Gaïa Rating.

En l'espace d'une année, Focus a doublé sa notation Gaïa, passant de 31/100 en 2020 à 62/100 en 2021, une progression significative démontrant des engagements forts en matière de gouvernance, de pratiques responsables et durables, de politique sociale ainsi qu'environnementale.

Avec une note de 62/100, Focus se place également au-dessus de la moyenne du secteur qui s'élève en 2021 à 55/100.

"En acteur pleinement conscient de son rôle, Focus souhaite répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux de notre époque" déclare Joffrey Hacquin, Office & Sustainability Manager chez Focus Home Interactive. "Notre recherche d'exemplarité nous pousse à nous engager pour la planète, pour nos salariés, pour nos partenaires et bien entendu pour nos joueurs et c'est ce que reflète notre note Gaïa cette année. Nous sommes d'ores et déjà en train de travailler sur plusieurs dossiers ainsi que sur un plan d'actions RSE pour les années à venir, afin de toujours améliorer nos pratiques en tant qu'acteur responsable".

Christophe Nobileau, Président de Focus Home Interactive ajoute, "Nous nous réjouissons de cette note qui reflète notre engagement depuis trois ans sur ces sujets extrêmement importants pour nous tous, et qui tiennent particulièrement aux coeurs de nos collaborateurs et partenaires."