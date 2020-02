Focus Home Interactive dévoile la date de sortie Insurgency : Sandstorm sur PlayStation 4 et Xbox One

Focus Home Interactive dévoile la date de sortie Insurgency : Sandstorm sur PlayStation 4 et Xbox One









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À l'occasion de la PAX East 2020, Focus Home Interactive et New World Interactive annoncent la sortie d'Insurgency: Sandstorm sur PlayStation 4 et Xbox One le 25 Août 2020. Avec plus d'un million de copies de la version PC écoulées lors de sa première année, le shooter tactique salué par la critique et les joueurs s'est rendu célèbre pour sa représentation réaliste d'une guerre moderne, son gameplay coopératif et ses modes multijoueur immersifs.

"Le marché des consoles est depuis longtemps dans l'attente d'un shooter moderne tactique et exigeant. Y apporter notre franchise à succès, qui a fait ses armes sur PC, est une étape importante dans l'évolution de notre studio. Nous sommes donc ravis de proposer notre vision du FPS tactique pour la première fois sur consoles." déclare Keith Warner, président du studio New World Interactive.

Insurgency: Sandstorm sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 25 Août 2020. Plus d'informations à venir prochainement. Le jeu sera jouable tout au long de la PAX East de Boston sur le stand de Focus Home Interactive (no29017).