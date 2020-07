Focus Home Interactive : des revenus en forte hausse

(Boursier.com) — Focus Home Interactive publie son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020/2021, à savoir sur la période avril à juin 2020.

La forte croissance du chiffre d'affaires de FHI se poursuit à +51%, soit 64,3 ME contre 42,6 ME, en étant notamment portée par le succès commercial de SnowRunner, le lancement prometteur de Hardspace: Shipbreaker en early access et une hausse de la performance du back-catalogue de 81%.