Focus Home Interactive : décalé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Focus Home Interactive recule de 0,7% ce lundi à 26,90 euros, alors que le groupe a indiqué que la sortie d'Insurgency: Sandstorm pour PlayStation 4 et Xbox One, initialement prévue pour le 25 août, avait été retardée en raison de l'impact de la crise du Covid-19 et du confinement... "Ce décalage permettra au studio de peaufiner l'adaptation console du titre qui a déjà su séduire plus de 1 million de joueurs sur PC" explique le groupe. Les joueurs sur consoles auront également accès à une version du jeu encore plus complète, le studio continuant d'enrichir régulièrement la version PC avec de nombreux contenus additionnels. John Bert, COO de Focus Home Interactive, commente : Le confinement et les conséquences de la crise du Covid-19 ont finalement eu un impact marginal sur notre organisation interne et celle de certains de nos studios partenaires. Nous avons néanmoins décidé de retarder la sortie d'Insurgency: Sandstorm sur console afin de maintenir le niveau de qualité que l'on peut attendre d'un jeu de Focus Home Interactive .

Pas d'impact

Ce temps supplémentaire permettra aussi au studio d'explorer pleinement une sortie sur les consoles de nouvelle génération et ainsi bénéficier des possibilités de ces nouvelles machines.

Focus Home Interactive confirme que le report de ce jeu n'aura pas d'impact sur ses prévisions de chiffres d'affaires pour la fin de l'exercice 2020-2021, soit 110 à 130 millions d'euros à périmètre constant. Bien que cette décision ait été difficile à prendre, elle nous permettra de publier des contenus supplémentaires sur la version PC et de nous adapter à la prochaine génération de consoles. Ce décalage n'aura aucune incidence sur nos objectifs de chiffre d'affaires compte tenu du succès incroyable de SnowRunner, qui a déjà atteint le million de joueurs en quelques semaines , assure John Bert.

"Nous mettrons à jour notre scénario et notre objectif de cours après la publication des résultats annuels jeudi soir" commente Portzamparc qui vise pour le moment un cours de 27,50 euros en restant à l'achat.