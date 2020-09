Focus Home Interactive : Christophe Nobileau est nommé Directeur général et membre du Directoire

(Boursier.com) — Focus Home Interactive annonce la nomination de Christophe Nobileau au poste de Directeur général, et membre du Directoire après réunion de son Conseil de surveillance le 24 septembre. Cette nomination intervient dans le cadre de l'accélération du déploiement de la stratégie de croissance du Groupe , explique la spécialiste français des jeux video.

Jürgen Goeldner a été confirmé dans ses fonctions de Président du Directoire.

Le Conseil de surveillance de Focus Home Interactive a également coopté Mme Tiphanie Lamy en tant que membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Christophe Nobileau.

Le Conseil de surveillance de Focus Home Interactive estime que l'expérience de Christophe Nobileau renforcera le Directoire et contribuera à accompagner le Groupe vers de nouveaux horizons. Notre ambition commune est à partir du savoir-faire des équipes de FHI de continuer et d'accélérer l'attraction des talents afin de poursuivre le développement de jeux de grande qualité qui est l'ADN du Groupe , commente Fabrice Larue, Président du Conseil de surveillance.

En parallèle, un Comité exécutif est créé et regroupe tous les membres du Directoire ainsi que Jean-François Busnel. En effet, conformément à la loi, le nombre de membres du Directoire ne peut être supérieur à 5, M. Jean-François Busnel a donc laissé son siège au Directoire afin de permettre la nomination de Christophe Nobileau. Pour autant, il demeure Directeur financier avec la même mission et les mêmes prérogatives.

Le Conseil de surveillance se compose désormais de Fabrice Larue (Président du Conseil de surveillance) ; Mme Tiphanie Lamy ; Tanguy de Franclieu et Denis Thébaud.

Le Comité exécutif se compose de :

- Jürgen Goeldner, Président du Directoire

- Christophe Nobileau, Directeur général et membre du Directoire

- John Bert, Directeur des opérations et membre du Directoire

- Luc Heninger, Directeur de la production et membre du Directoire

- Thomas Barrau, Directeur du marketing et membre du Directoire

- Jean-François Busnel, Directeur financier.