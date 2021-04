Focus Home Interactive : chiffre d'affaires annuel en hausse de 20%

Focus Home Interactive : chiffre d'affaires annuel en hausse de 20%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Focus Home Interactive a vu son chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021 progresser de 20% pour atteindre 171 millions d'euros, au-delà des attentes du groupe, grâce au succès de nouveaux titres tels que " SnowRunner ", " Hardspace : Shipbreaker " ou " Curse of the Dead Gods ", et à la très bonne performance du back-catalogue. Le back-catalogue a bénéficié du contexte particulier de la crise sanitaire et surtout de la capacité du groupe à améliorer la qualité et la durée de vie de ses jeux et il affiche une croissance de 60% par rapport à l'année précédente.

L'exercice a également été marqué par la très forte progression des ventes digitales qui représentent désormais 89% des ventes totales sur l'ensemble de l'exercice, contre 82% l'année précédente. La part des ventes à l'international poursuit également sa progression atteignant 95% contre 93% pour l'exercice 2019-2020.

Au cours du 4ème trimestre 2020-2021, Focus Home Interactive a généré un chiffre d'affaires de 29,6 millions d'euros, en hausse de 23%.

Focus Home Interactive confirme sa fourchette de prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-2022 : 150 à 200 millions d'euros (à périmètre constant). Les franchises à succès " SnowRunner ", " GreedFall " et " Insurgency: Sandstorm " verront notamment l'arrivée de nouveaux contenus qui seront distribués tout au long de l'année. Trois titres majeurs pour les années à venir seront annoncés tout d'abord à l'E3 2021, puis en fin d'année aux Game Awards.