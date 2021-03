Focus Home Interactive bondit après le relèvement des objectifs

Focus Home Interactive bondit après le relèvement des objectifs









Crédit photo © Farming Simulator

(Boursier.com) — Focus Home Interactive gagne 6% à 69,8 euros à l'ouverture du marché parisien, les opérateurs saluant logiquement le nouveau relèvement de l'objectif de chiffre d'affaires annuel 2020-2021. À la suite des bonnes performances durant le quatrième trimestre, le management s'attend désormais à des revenus compris entre 165 et 170 ME contre une fourchette précédente allant de 150 à 160 ME.

Pour Portzamparc, cette annonce n'est pas une grande surprise mais reste évidemment une bonne nouvelle. La maison de bourse relève légèrement son hypothèse de CA, de 165 à 168 ME, et ajuste son objectif de 59,3 à 59,5 euros.

Malgré ses qualités intrinsèques d'éditeur qui sont démontrées à chaque publication, le groupe demeure l'un des acteurs les moins bien valorisés de son secteur, explique Midcap Partners. La raison principale semble se trouver dans son manque d'intégration, encore limité à ce stade. Le broker ajuste son objectif de 78 à 80 euros et confirme son conseil 'acheter'.