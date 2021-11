Focus Home Interactive : augmentation de capital réservée aux salariés à 28,6 euros par titre

(Boursier.com) — Focus Home Interactive met en oeuvre une opération d'augmentation de capital réservée aux salariés. La société souhaite ainsi continuer à associer de façon étroite les collaborateurs de la Société à son développement et à ses performances financières. Les actions que les salariés pourront souscrire dans le cadre de l'Offre sont des actions ordinaires, d'une valeur nominale de 1,20 euros et de même catégorie que les actions ordinaires existantes. Les Actions nouvelles porteront jouissance courante. Les droits attachés à ces Actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société et sont détaillés dans les statuts de Focus Home Interactive.

L'admission des Actions nouvelles aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sera demandée dès leur émission, prévue le 12 janvier 2022. Dès cette admission aux négociations sur le marché d'Euronext Paris, les Actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions de la Société déjà admises sur ce marché et négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0012419307.

Conformément à la décision du Directoire de la Société, l'Offre porte sur un total maximum de 53.840 actions, soit 64.608 euros de nominal. Calculé sur la moyenne des cours d'ouverture de l'action sur Euronext sur les vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Président du Directoire fixant la date d'ouverture de la période de souscription, diminuée d'une décote maximale de 30% et arrondie au dixième d'euro supérieur. Le prix de souscription est fixé de manière définitive avant l'ouverture de la période de souscription par décision du Président du Directoire à la somme de 28,60 euros.

Le total de la souscription dans l'Offre est plafonné à 10.000 euros par salarié. Par ailleurs, le montant annuel total de l'investissement d'un salarié dans les plans d'épargne est limité à 25% de sa rémunération annuelle brute (primes incluses). Le minimum de versement correspond au prix de souscription d'une Action. Focus Home Interactive abondera à hauteur de 10% de l'investissement des salariés dans la limite de 1.000 euros par salarié.

Les souscripteurs devront conserver les Actions souscrites dans le cadre de l'Offre pendant 5 années soit jusqu'au 3 décembre 2026 (inclus), sauf survenance d'un cas de déblocage autorisé