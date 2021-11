Focus Home Interactive : augmentation de capital réservée aux salariés

(Boursier.com) — Conformément à sa politique en faveur de l'actionnariat salarié, FOCUS HOME INTERACTIVE met en oeuvre une opération d'augmentation de capital réservée aux salariés. FOCUS HOME INTERACTIVE souhaite ainsi continuer à associer de façon étroite les collaborateurs de la Société à son développement et à ses performances financières.

L'Assemblée Générale du 23 septembre 2021 a, dans sa dix septième résolution, délégué au Directoire sa compétence pour décider, dans un délai maximum de vingt-six mois, une ou plusieurs augmentations de capital par l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal maximum de 64.608 euros, réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions, d'une part, des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-138- 1 du Code de commerce, et d'autre part, des articles L. 3332-1 à L. 3332 9 et L. 3332-18 à L. 3332- 24 du Code du travail.

Sous réserve de la décision finale du Directoire, la décote maximum offerte sur le prix de l'action sera fixée à 30% et FOCUS HOME INTERACTIVE abondera à hauteur de 10% de l'investissement des salariés dans la limite de 1.000 euros par salarié en considération de la mobilisation exceptionnelle des collaborateurs de la société.

La décote s'applique sur la moyenne des cours d'ouverture de l'action FOCUS HOME INTERCATIVE constatés du 21 octobre au 17 novembre 2021. L'offre de souscription sera ouverte aux salariés du 19 novembre au 3 décembre 2021 inclus. Le montant maximal d'investissement individuel dans cette offre sera de 10.000 euros. Les actions nouvelles seront créées le 12 janvier 2022.