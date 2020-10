Focus Home Interactive annonce sa collaboration avec Douze-Dixièmes

(Boursier.com) — Focus Home Interactive annonce son partenariat avec le studio de développement Douze-Dixièmes. Basé à Paris, le studio est composé de 7 membres passionnés issus du cinéma d'animation, et de talents de l'industrie du jeu vidéo. "De la rencontre de ces deux mondes, est en train de naître un projet unique, avec une direction artistique envoûtante, et une narration aussi profonde que bouleversante", ajoute FCI.

"En tant que jeune studio, nous sommes fiers de ce partenariat avec les équipes de Focus Home Interactive", annonce George Herrmann, Président et cofondateur de Douze-Dixièmes. "Soutenir la scène française du jeu-vidéo indépendant est ancré dans l'ADN de Focus, et demeure un axe majeur de notre stratégie éditoriale. C'est donc un réel plaisir de pouvoir annoncer ce nouveau partenariat", déclare John Bert, COO de Focus Home Interactive. "Le travail actuel des équipes de Douze-Dixièmes confirme que nous avons fait un excellent choix et nous sommes heureux de pouvoir accompagner ce jeune studio talentueux et créatif". Douze-Dixièmes est un studio indépendant de jeux-vidéo créé en 2017 à Paris par sept passionnés. Le studio travaille au développement de son premier jeu.