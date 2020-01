Focus Home Interactive annonce des ventes de 118,8 ME à 9 mois

(Boursier.com) — Au 3e trimestre de l'année fiscale 2019-2020, Focus Home Interactive publie un chiffre d'affaires de 38,9 millions d'euros, ce qui porte le total des ventes annuelles à 118,8 ME.

Le groupe a continué à offrir des contenus téléchargeables supplémentaires (DLC) pour Farming Simulator 19, World War Z, et Insurgency : Sandstorm. Confirmant les nouvelles directives stratégiques annoncées l'année dernière, le groupe a étendu les franchises existantes sur de nouvelles plateformes, en lançant des versions sur Nintendo Switch de Farming Simulator, Vampyr et Call of Cthulhu au cours de ce trimestre.

Les prochains développements

Focus Home Interactive continuera à soutenir Farming Simulator et The Surge 2 avec le lancement de contenus téléchargeables tout au long du 4e trimestre 2019-2020. Le prochain exercice verra le lancement de Snowrunner et d'une série de titres qui seront annoncés dans les prochains mois.

Pour la première fois en février 2020, Focus Home Interactive sera présent à la conférence PAX à Boston, l'un des salons les plus populaires de l'industrie. Comme chaque année, Focus Home Interactive participera au Salon de l'Agriculture à Paris et, pour la première fois, au Houston Livestock Show and Rodeo, où Farming Simulator sera mis en valeur.

Focus Home Interactive travaille actuellement sur 24 projets en cours de développement dont certains seront annoncés lors des prochains mois. Dans l'immédiat, Focus Home Interactive annonce un nouveau partenariat avec Blackbird Interactive sur un nouveau projet de jeu. Blackbird Interactive est le créateur de Homeworld : Deserts of Kharak et du prochain Homeworld 3. Le titre issu de ce nouveau partenariat se déroulera dans un univers original, et devrait générer un intérêt certain de la part des joueurs lors de son annonce à la PAX de Boston le mois prochain .

Giants Software, propriétaire de la marque Farming Simulator, a informé Focus Home Interactive qu'aucun nouveau titre Farming Simulator ne serait lancé au cours de l'exercice 2020-2021. Les parties continueront à travailler sur la franchise Farming Simulator 19 avec de nouveaux contenus (DLC, extension...).

Nouveau Directeur financier

Focus Home Interactive nommera Jean-François Busnel au poste de Directeur financier par intérim du Groupe le 1er février 2020. M. Busnel rejoint le Groupe avec une forte expérience en finance d'entreprise et opérationnelle. M. Busnel apporte 30 ans d'expérience confirmée en matière de leadership et possède une connaissance approfondie du secteur du divertissement et des médias (notamment WPP Group, M6, Canal+).

Deborah Bellangé travaille en étroite collaboration avec M. Busnel pour assurer une transition jusqu'à son départ le 31 janvier 2020.

Objectifs financiers

Focus Home Interactive vise un chiffre d'affaires de 110-130 ME (à périmètre constant) pour la fin de l'année fiscale 2020-2021.

Focus Home Interactive confirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour la fin de l'exercice 2021-2022, soit 150-200 ME (à périmètre constant).