Focus Home Interactive : acquisition de Streum On Studio

(Boursier.com) — Focus Home Interactive a annoncé l'acquisition de la majorité des actions composant le capital de la société Streum On Studio, payée en numéraire et en titres Focus Home Interactive.

Streum On Studio, fort d'une équipe d'une vingtaine de collaborateurs, est spécialiste des jeux de tirs depuis sa création en 2007 et propriétaire de la licence E.Y.E. Divine Cybermancy. Mené par ses trois fondateurs et dirigeants Jonathan Cacherat, Pierrick Le Nestour et Christophe Longuépée, Streum On est un partenaire jugé solide de Focus Home Interactive depuis 2013.

Streum On Studio a en effet développé le jeu emblématique " Space Hulk : Deathwing " pour le compte de Focus Home Interactive qui s'est écoulé à près d'un million d'exemplaires. Le studio travaille actuellement sur " Necromunda : Hired Gun ", un jeu d'action porté par l'une des licences phares de l'univers de Warhammer 40,000 dont la sortie est prévue le 1er juin 2021.

Streum On Studio sera consolidé dans les comptes de Focus Home Interactive à compter du 1er avril 2021.