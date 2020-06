Focus Home Interactive : acquisition de Deck13 Interactive

(Boursier.com) — Focus Home Interactive annonce l'acquisition de 100% des actions composant le capital de la société de droit allemand Deck13 Interactive GmbH. Deck13 est un studio de développement de jeux allemand de premier plan et un partenaire de longue date de Focus Home Interactive. Deck13 emploie une équipe de 60 personnes hautement qualifiées et a développé plus de 20 jeux au cours des 18 dernières années. Deck13 a développé des succès majeurs tels que la franchise The Surge avec Focus Home Interactive et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros au cours de l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2019.

L'acquisition s'inscrit dans le plan stratégique EEE du groupe et permet à Focus Home Interactive de détenir le contrôle total de la propriété intellectuelle des jeux développés. En outre, Focus Home Interactive acquiert un service d'édition pour le développement de jeux indépendants, ce qui aidera le groupe à explorer de nouvelles opportunités. Focus Home Interactive acquiert 100% des actions composant le capital de Deck13 pour un montant total de 7,1 millions d'euros (dont 6,5 millions d'euros en numéraire issus du nouveau financement bancaire et 0,6 million d'euros en actions auto-détenues par la Société) assorti d'un plan d'incitation à long terme pour les dirigeants. L'opération a été réalisée aujourd'hui.

Dans le cadre de sa stratégie de développement et d'acquisitions, Focus Home Interactive a mis en place début février 2020 un financement auprès de cinq établissements bancaires et de Bpifrance Financement pour un montant total de 46 millions d'euros. Ce financement est composé d'une part de plusieurs lignes de crédits (à hauteur de 23,5 millions d'euros) et d'un crédit renouvelable (à hauteur de 15 millions d'euros) et d'autre part de deux lignes de crédits (à hauteur de 7,5 millions d'euros) auprès de Bpifrance Financement.