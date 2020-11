Focus Home Interactive : accord avec Nacon autour de 'GreedFall'

(Boursier.com) — Focus Home Interactive grimpe de 0,9% à 43,7 euros à la mi-journée. Suite au succès de GreedFall qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires en moins d'un an et compte tenu de l'enthousiasme des joueurs pour l'univers de Teer Fradee, le groupe et Nacon ont annoncé hier soir que des discussions ont abouti afin d'enrichir le jeu avec du nouveau contenu, ainsi qu'une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series S/X. Focus Home Interactive sera en charge à la fois de l'édition des versions PlayStation 5 et Xbox Series S/X de GreedFall, mais également de l'édition des contenus additionnels et expansion à venir. La marque GreedFall quant à elle, est intégrée au portefeuille de la société Nacon.

Midcap Partners explique que ce jeu vient renforcer le pipeline des 2 sociétés sans à priori être significatif. Le groupe publiera fin janvier ses résultats semestriels, résultats qui devraient être favorablement impactés par la hausse du taux de digitalisation et donc entraîner une amélioration de la marge brute comme observé récemment chez digital Bros mais probablement dans une moindre mesure chez Nacon lundi soir prochain. Focus demeure l'une des valeurs les moins chères du secteur malgré un excellent track-record et des perspectives impressionnantes. Le broker maintient ainsi son conseil 'achat' avec un objectif ajusté de 55 à 60 euros.