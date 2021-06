Focus Home Interactive : 13,3 ME de bénéfices sur l'exercice 2020-2021

Crédit photo © Farming Simulator

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Focus Home Interactive est en croissance de 20% sur l'année fiscale 2020-2021 à 171 ME, en incluant le chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros généré par Deck13 Interactive GmbH (Deck13) dont l'acquisition a été finalisée le 25 juin 2020. Les ventes digitales continuent de progresser et représentent 89% du chiffre d'affaires en 2020/21, soit une progression de +30% par rapport à l'année close le 31 mars 2020.

Avec plus de 1 million de copies écoulées en moins d'un mois, SnowRunner a marqué le début de l'exercice 2020-2021 et continue de générer un chiffre d'affaires significatif avec l'apport régulier de contenu additionnel. En raison du contexte sanitaire, cette année fiscale a été moins dense en termes de nouveautés. Cependant, Focus Home Interactive et ses partenaires ont continué de proposer des titres tels que Othercide, HardSpace: Shipbreaker (Early Access), MudRunner Mobile, Shady Part of Me ou encore Curse of the Dead Gods. Ces jeux ont tous été salués par la presse et les joueurs, démontrant une fois de plus la qualité des équipes Focus Home Interactive et de ses studios partenaires. Le back-catalogue en croissance de +63% a constitué une part importante du chiffre d'affaires de l'exercice cette année fiscale. Les licences phares telles que World War Z, Farming Simulator ou encore Insurgency: Sandstorm, ont, elles, bénéficié de nouveaux contenus prolongeant ainsi l'expérience de jeu et générant du revenu récurrent.

La marge brute s'élève à 51,1 ME, en progression de +16% par rapport aux 44 ME de l'exercice précédent. La marge brute 2020-2021 atteint 29,9% du chiffre d'affaires (30,8% lors de l'exercice précédent). Cette baisse temporaire du taux de marge brute s'explique par l'abandon de plusieurs projets qui, du fait des conditions de travail complexes en période de pandémie, n'ont pas atteint les standards de qualité attendus par Focus Home Interactive. Hors abandon de ces jeux, la marge brute aurait été en progression.

L'Ebitda s'élève pour l'exercice à 50,5 ME, soit une marge d'Ebitda de 29,5%. Lors de l'exercice précédent, l'Ebitda s'élevait à 43,1 ME, soit une marge de 30,2%.

Le résultat opérationnel a progressé de +29% au cours de l'exercice 2020/21, s'élevant à 24,8 ME (19,2 ME pour l'exercice précédent). Le résultat d'exploitation évolue de 13,5% à 14,5% du chiffre d'affaires sur la même période.

Le résultat net de l'exercice s'élève à 13,3 ME (13 ME 1 an plus tôt), après prise en compte d'un résultat financier de -1,7 ME constitué principalement de pertes de change et d'une perte exceptionnelle de -3 ME essentiellement liée à l'amende fixée par la Commission Européenne et d'une charge d'impôt sur les sociétés de 6,8 ME.

Le total du bilan du Groupe évolue de 89,8 ME au 31 mars 2020 à 119,2 ME au 31 mars 2021. Les capitaux propres qui étaient de 54,7 ME au 31 mars 2020 atteignent 68,5 ME au 31 mars 2021. La trésorerie nette du Groupe s'élève à 7 ME.

Perspectives

Focus Home Interactive aborde l'exercice à venir avec de nombreuses sorties, (Alien: Fireteam Elite, Insurgency sur consoles, Evil West, Hardspace Shipbreaker...) et de nouveaux partenariats ambitieux.

A ce stade, les perspectives de chiffre d'affaires du Groupe pour l'exercice 2021-2022 restent inchangées. Focus Home Interactive confirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-2022, soit de 150 à 200 ME à périmètre constant.

Par ailleurs le Groupe poursuit activement son travail d'organisation et de structuration, ainsi que ses stratégies de croissance externe et de montée en gamme de ses jeux.