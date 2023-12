Focus Entertainment : 'Warhammer 40,000: Space Marine 2', pour quand ?

(Boursier.com) — Focus Entertainment et Saber Interactive annoncent que la suite de 'Warhammer 40,000: Space Marine' sera disponible le 9 septembre 2024, sur PlayStation 5, Xbox Series X/S. Développé par Saber Interactive, connu pour le blockbuster coopératif World War Z, et édité par Focus Entertainment, Warhammer 40,000: Space Marine 2 promet "une expérience intense et immersive". Cette date de sortie a été révélée lors de la cérémonie des Game Awards organisée à Los Angeles. "Nous nous réjouissons de pouvoir enfin dévoiler la date de sortie de Space Marine 2. L'équipe toute entière a mis toute sa passion, toute sa créativité dans ce jeu et nous avons hâte que les joueurs puissent en faire l'expérience. Ça a été une aventure incroyable jusqu'ici. Il nous tarde de pouvoir partager le fruit de notre travail avec les joueurs et la communauté Warhammer 40,000", déclarent Tim Willits, COO de Saber Interactive et John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment.