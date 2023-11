Focus Entertainment : une riche actualité de jeux et partenariats

(Boursier.com) — Focus Entertainment effectue un point d'étape relatif à l'exécution de son programme de sorties de jeux.

A l'occasion de la Paris Games Week, qui s'est tenue début novembre, et qui a attiré 180.000 visiteurs (+21% vs 2022), Banishers : Ghost of New Eden, dont la sortie est attendue le 13 février 2024, a reçu de nombreuses critiques positives. Ces critiques ont à nouveau souligné le potentiel du jeu aussi bien pour ses qualités narratives que son 'gameplay' à l'issue du salon et des tests proposés. Banishers : Ghost of New Eden, la nouvelle franchise détenue en copropriété avec DontNod, sera lancée simultanément sur Playstation 5, Xbox Series XS et PC.

La fin de l'exercice 2023-2024 sera aussi marquée par le lancement d'Expeditions : A MudRunner Game. Focus Entertainment et Saber Interactive, au travers de ce nouveau jeu, explorent de nouveaux 'gameplays' sur la franchise MudRunner. Ce nouvel opus, développé par les créateurs de SnowRunner aux plus de 15 millions de joueurs à travers le monde, renouvellera le 'gameplay' de la célèbre expérience off-road. Le jeu sera disponible sur toutes les plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Focus Entertainment révélera la date de lancement officielle du très attendu 'Warhammer 40 000 : Space Marine 2', la licence emblématique de Games Workshop, au début du mois de décembre. Le jeu sortira au second semestre 2024, afin de donner le temps nécessaire pour le peaufiner et garantir la meilleure expérience possible. Focus Entertainment entend sortir un jeu de la plus haute qualité dépassant les attentes des fans de la franchise. 'Space Marine 2' cumule à ce stade plus de 1 million de listes de souhaits.

Partenariats

Focus Entertainment a conclu un nouveau partenariat avec le studio Afterburner, basé aux Etats-Unis, pour la création d'une nouvelle copropriété intellectuelle. Afterburner Studios a été fondé en 2018 par 3 vétérans de l'industrie du jeu vidéo : Robert Taylor, Ian Cofino et Paul Svoboda. En 2021, ils ont sorti le jeu Dreamscaper, avec 89% de notations positives sur Steam (sur 2.000 avis), un score metacritic de 80 et qui comptabilise plus de 600.000 joueurs.

Enfin, Focus Entertainment et Asobo ont renouvelé leur partenariat de longue date dans le cadre d'un nouveau projet d'envergure. Ce renouvellement prolonge la collaboration qui a donné naissance à la franchise 'A Plague Tale', dont le dernier opus, 'A Plague Tale Requiem' atteint les 3 millions de joueurs à travers le monde.