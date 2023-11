Focus Entertainment : sous pression après le décalage de la sortie de 'Space Marine 2'

(Boursier.com) — Focus Entertainment abandonne 5,6% à 23,6 euros au lendemain de l'annonce du décalage de son plus gros titre sur l'exercice : Space Marine 2. Attendu en fin d'année, le jeu devrait finalement sortir au second semestre 2024. Le groupe entend peaufiner ce lancement qui s'annonce déjà comme le plus gros jeu de son histoire. Malgré les vents favorables illustrés lors de la dernière publication, le prometteur Banishers et la décision de lancer Expéditions sur la fin de l'exercice, retrouver la croissance cette année semble désormais un challenge, affirme TP ICAP Midcap.

Space Marine 2 possède déjà près d'1 million de wishlist qui, transformé en ventes pourrait déjà s'apparenter à 150.000 copies dès le premier jour (en assumant une conversion de 15%), souligne le courtier. Avec Expeditions et Banishers sur la fin de l'exercice, le premier semestre de l'an prochain devrait être soutenu, cumulant catalogue et fort backcatalogue.

A quelques jours des résultats semestriels, le broker préfère adopter un scénario plus prudent sur les chiffres du groupe. La valorisation reste néanmoins attractive et le conduit à maintenir sa recommandation 'achat'.