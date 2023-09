Focus Entertainment : sortie retardée pour 'Banishers : Ghosts of New Eden'

(Boursier.com) — Focus Entertainment effectue un point d'étape à fin septembre sur l'exécution de son programme de sorties.

Apport d'amélioration sur Atlas Fallen

Focus Entertainment explique qu'Atlas Fallen, lancé le 10 août, possède des qualités réelles, telles qu'un système de combat riche et un univers fantastique unique. Toutefois, l'analyse des retours de la presse et des joueurs mettent en avant des faiblesses sur la première heure de jeu. Les équipes de Focus Entertainment ont donc engagé un programme de corrections de bugs et d'amélioration des performances qui donnera lieu à des actualisations régulières d'ici à fin mars 2024, puis une version améliorée d'Atlas Fallen. Elle est annoncée à horizon du 1er semestre 2024/25.

Sortie différée...

Avec ce plan, qui ne donnera pas lieu à un investissement significatif, Focus Entertainment a pour objectif de recouper son investissement dans le jeu.

D'ici la fin de l'exercice, deux sorties majeures sont programmées :

- Banishers : Ghosts of New Eden, nouvelle franchise détenue en copropriété avec Don't Nod

- Space Marine 2, basé sur une licence iconique et développé par Saber Interactive.

Initialement prévue le 7 novembre, la sortie de Banishers : Ghosts of New Eden aura lieu le 13 février 2024 en même temps sur PC, Playstation 5 et Xbox Series XS. "Nous avons décidé de reporter la sortie de cette nouvelle franchise de trois mois, car le marché connait un intense cycle de sorties de titres AAA sur PC et consoles cette fin d'année. Nous sommes convaincus qu'une sortie commerciale de Banishers : Ghosts of New Eden lors d'une période moins saturée permettra de lui donner toute l'attention qu'il mérite", déclarent Oskar Guilbert, PDG de Don't Nod, et John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment

Stratégie confirmée

Au-delà de ces annonces, Focus Entertainement réaffirme sa confiance, fort d'un programme de sorties ambitieux annoncé en juin avec 46 jeux (dont 24 pleine propriété ou copropriété) prévus sur les 3 prochaines années. Cette confiance est confortée par les succès critiques et commerciaux remportés sur les 18 derniers mois, successivement sur 6 jeux : A Plague Tale: Requiem, Evil West, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Atomic Heart, Warhammer 40,000: Boltgun, Aliens: Dark Descent.

"Nous réaffirmons notre stratégie consistant à progresser dans la chaîne de valeur grâce à la force d'un modèle reposant sur deux piliers : développeur et éditeur", indique Fabrice Larue, PDG de Focus Entertainment.