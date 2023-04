Focus Entertainment : sans réaction, après un exercice record

(Boursier.com) — Focus Entertainment reste stable à 46 euros malgré un chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre 2022/23 qui s'est élevé à 52,6 ME, contre 20,3 ME lors de la même période 2021/22. Cette forte croissance organique a été alimentée par les succès des titres sortis au cours du second semestre de l'exercice.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23 atteint ainsi un niveau historique de 194,1 ME, en haut de la fourchette annoncée par le groupe. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23 représente au total une croissance de +36,2% par rapport à l'exercice 2021/22 et est principalement porté par la performance de six titres majeurs.

Les succès des nouveaux jeux se traduiront par une amélioration de la marge brute et de la rentabilité opérationnelle de Focus Entertainment. Le groupe s'attend à publier au titre de l'exercice 2022/23 une profitabilité supérieure à celle générée en 2021/22.

Du renfort

Focus Entertainment a annoncé aussi l'acquisition de 100% du capital de Railsimulator.com, la société mère de Dovetail Games Group (DTG), une société de jeux de simulation aux côtés

de ses cadres dirigeants.

Au fil des ans, le studio, basé au Royaume-Uni, a adopté un modèle économique robuste basé sur les synergies entre la sortie de jeux de base et une solide stratégie de contenu additionnel générant ainsi des revenus récurrents.

L'intégration de ce développeur et éditeur primé avec un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions de livres sterling est attendu pour l'exercice clôturant le 31 mars 2023 est une nouvelle étape dans la stratégie de Focus Entertainment. Il est attendu que l'opération soit quelque peu relutive en termes de taux de marge...

Portzamparc conserve le dossier, alors que l'analyste estime que la stratégie du groupe est gourmande en cash, mais qu'elle porte ses fruits comme le prouve cet exercice record ! L'objectif cible est ajusté marginalement de 55,5 à 53 euros.