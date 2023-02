Focus Entertainment s'associe à PATHEA GAMES et éditera 'MY TIME AT SANDROCK' sur PC

(Boursier.com) — FOCUS ENTERTAINMENT annonce son partenariat avec Pathea Games pour l'édition PC de My Time at Sandrock dans le monde entier, à l'exception de l'Asie, et effectif depuis le 17 janvier. My Time at Sandrock est la suite spirituelle de My Time at Portia qui avait connu un incroyable succès auprès de la presse et des joueurs lors de sa sortie en 2019. Toujours en développement, My Time at Sandrock bénéficie d'un Accès Anticipé sur Steam permettant aux joueurs et joueuses du monde entier de profiter du jeu avant sa sortie.

Cette étape a permis de rassembler une communauté fidèle de passionnés, ainsi que de nouveaux joueurs permettant d'ouvrir la franchise vers de nouveaux horizons.

En plus de l'édition PC de My Time at Sandrock, Focus Entertainment devient dès à présent l'éditeur de My Time at Portia sur PC dans le monde entier, ainsi que pour les éditions PlayStation 4, Xbox One, et Nintendo Switch1 à partir d'avril 2024.

"La licence My Time a pour nous une histoire particulière que nous souhaitons enrichir et partager aux joueurs du monde entier" affirme Aaron Deng, Vice-Président de Pathea Games. "Ce partenariat avec un éditeur de premier plan tel que Focus Entertainment, nous offre la perspective extraordinaire de poursuivre les améliorations du jeu, rendant notre royaume post-apocalyptique encore plus captivant, et ainsi continuer d'agrandir sa communauté de passionnés."