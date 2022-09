Focus Entertainment : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Focus Entertainment a tenu ce 22 septembre l'Assemblée Générale de ses actionnaires, sous la présidence de Frank Sagnier, Président du Conseil d'administration. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédaient 5.105.101 actions sur les 6.171.008 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 82,73%

L'Assemblée Générale a adopté l'ensemble des résolutions soumises à savoir :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2022 et quitus aux anciens membres du Directoire et du Conseil de surveillance pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice écoulé ;

- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2022 ;

- Approbation des dépenses et charges ;

- Affectation du résultat de l'exercice ;

- Approbation de la convention réglementée conclue avec Christophe Nobileau et mentionnée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes ;

- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions ;

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider, l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires ;

- Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis, en cas de mise en oeuvre de la délégation de compétence visée à la 7e résolution ;

- Délégation de compétence au Conseil d'administration, à l'effet de décider une augmentation du capital en numéraire avec suppression du DPS au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ;

- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions ;

- Pouvoirs pour formalités.