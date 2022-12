Focus Entertainment recule malgré une belle publication

(Boursier.com) — Focus Entertainment abandonne 2,2% à 48,4 euros en fin de matinée au lendemain d'une publication semestrielle de bonne facture. La marge brute a atteint 25,1 ME, soit 38% du chiffre d'affaires, en hausse significative par rapport au 1er semestre 2021-2022, malgré des revenus en baisse de 18% à 65,5 ME. Comme l'explique Oddo BHF, le groupe a bénéficié du bon niveau de ventes de Teenage Mutant Ninja Turtle, dont les coûts de développement étaient faibles. L'effet de base était aussi plutôt favorable (plusieurs sorties décevantes en N-1) alors que l'intégration du studio Dotemu est relutive sur la marge brute du groupe.

Focus poursuit sa transformation vers un modèle d'acteur intégré (Editeur/Développeur) afin de maitriser les contenus et d'être mieux placé sur la chaine de valeur, ajoute l'analyste. En ce sens, le M&A restera d'actualité en 2023 avec pour principales cibles les studios partenaires du groupe (jusqu'à 50 ME de VE) et des opérations plus stratégiques (entre 50 et 200 ME de VE). Le rebond de l'activité attendu sur le second semestre ainsi que sur 2023-2024, conjugué à l'évolution du business model, semblent pertinents à jouer alors que la valorisation reste attractive (VE/EBIT 13x mars 2023 et 9.5x mars 2024). Le broker réitère ainsi son avis 'surperformer' et sa cible de 57 euros.

La publication illustre les premiers fruits du changement de business model entamé il y a près de 3 ans avec une marge brute en hausse de 12 points à 38%, affirme de son côté TP ICAP MIDCAP. Le succès des récents lancements et la richesse du pipe pour l'année et les années à venir confortent la très forte recommandation 'achat' du broker sur le dossier et son objectif de 79 euros.