Focus Entertainment : rebond confirmé

(Boursier.com) — Focus Entertainment s'offre une deuxième séance de nette hausse (+3% à 35,5 euros) après sa récente mauvaise passe à la suite de la sortie d'Atlas Fallen le 10 août. En cause un accueil presse moyen mais loin d'être mauvais avec une note moyenne actuellement de 67/100, l'équivalent d'un 13/20, explique TP ICP Midcap. L'analyste note également que la réception joueurs est aussi moyenne avec un user score Steam de 60%, encore une fois intermédiaire mais loin d'être mauvais. Les premières indications ventes semblent aussi relativement intéressantes avec plusieurs bonnes positions sur les différents stores. Le courtier signale par ailleurs que le jeu possède un prix de vente relativement élevé pour un AA, lui permettant de générer rapidement du chiffre d'affaires.

D'après ses estimations, la première semaine de vente du jeu serait ainsi largement au-dessus de Boltgun (pourtant signalé récemment comme la bonne surprise de ce début d'année fiscale) mais aussi du jeu Aliens, sorti fin juin, dont la performance a été jugée en ligne avec le management et pour lequel le broker a les mêmes attentes qu'Atlas. Donc à priori tout va bien... Les vrais gros lancements de l'année seront Banishers (07/11) et aussi Space Marine 2 (calendar Q1 2024). La reprise du secteur semble se confirmer (+3% pour l'industrie en 2023, Newzoo) et le groupe poursuit le développement de son business modèle de croissance rentable et diversifiée. De quoi rester à l''achat' sur le dossier avec une cible de 73 euros.