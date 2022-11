Focus Entertainment : plus de 1 million de joueurs en une semaine pour A Plague Tale: Requiem

(Boursier.com) — Focus Entertainment et Asobo Studio annoncent que A Plague Tale: Requiem a passé la barre du million de joueurs dans le monde, une semaine après sa sortie.

Disponible depuis le 18 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series (incluant le Game Pass), PC et sur le service cloud de la Nintendo Switch, la suite des aventures de Hugo et d'Amicia passe un cap symbolique, soutenu par des critiques élogieuses autant côté presse (84% Opencritics) que côté joueurs (90% Score Utilisateur Steam).

"Nous sommes ravis de constater qu'autant de joueurs restent fidèles à cette franchise qui s'est faite une place de choix dans l'univers du gaming" déclare John Bert, Managing Director de Focus Entertainment. "Nous sommes extrêmement fiers de notre partenaire Asobo Studio, et de ses équipes qui montrent une fois de plus leur talent et leur expertise pour délivrer des expériences uniques et bouleversantes, capables de rassembler le plus grand nombre".