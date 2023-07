Focus Entertainment : petite croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Focus Entertainment s'est élevé à 38,6 millions d'euros au 1er trimestre 2023/24 clos le 30 juin 2023. Ce trimestre a été principalement marqué par la contribution des titres lancés lors des exercices précédents mais aussi par les lancements réussis de Warhammer 40.000 : Boltgun, développé par Auroch Digital et dévoilé le 23 mai, puis d'Aliens: Dark Descent le 20 juin, développé par Tindalos Interactive.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires s'élève à 32,6 ME.

Du nouveau au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de Focus Entertainment a pris acte de la démission, pour raison personnelle, de Frank Sagnier de son mandat d'administrateur à compter de ce jour.

A compter de ce jour, le Conseil d'administration de Focus Entertainment est composé de 6 administrateurs, dont 2 membres sont indépendants, respectant ainsi les recommandations du Code Middlenext sur ce sujet.

Perspectives

Focus Entertainment est pleinement mobilisé et confiant dans l'exécution de son line-up pour l'exercice 2023/24. Les prochains mois seront plus intenses avec trois sorties majeures : tout d'abord la sortie d'Atlas Fallen (studio Deck 13, IP en pleine propriété,) prévue le 10 août 2023, puis au cours de la seconde moitié de l'année fiscale, avec celles des titres majeurs comme Banishers: Ghost of New Eden, nouvelle franchise en copropriété avec Don't Nod, et Warhammer 40.000: Space Marine 2, la suite du jeu iconique, licence phare de Gamesworkshop.