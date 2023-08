Focus Entertainment : nouvelle baisse marquée

(Boursier.com) — Focus Entertainment trébuche encore de 4% à 34,1 euros ce jeudi à Paris. L'éditeur de jeux-vidéo a indiqué hier matin que "malgré les qualités du jeu et dans un contexte concurrentiel très intense, le démarrage d'Atlas Fallen, développé par Deck 13, est en deçà des prévisions initiales". Deck 13 et Focus Entertainment travaillent sur l'amélioration de celui-ci.

Après avoir confronté ses données, TP ICAP Midcap confirme qu'à ce stade, si on est loin du succès on est aussi loin de l'accident industriel... Les attentes de l'analyste, qui étaient relativement prudentes sur ce jeu en raison de son décalage et son positionnement moyen dans les wishlists, sont confirmées. Tout comme son sentiment positif sur le groupe et son évolution. Au final, la plus grande actualité du moment semble être surtout l'annonce d'Expeditions, le fils des succès Mudrunner et Snowrunner, écoulés à plus de 15 millions d'unités. Sortie en 2024 ! Le courtier est à l''achat' sur le titre avec une cible de 73 euros.