Focus Entertainment : les analystes refont les comptes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Focus Entertainment pour le second trimestre 2022/23 s'est établi à 27,3 millions d'euros, en ligne avec les attentes du groupe alors qu'aucun lancement majeur n'est intervenu sur le trimestre. La comparaison avec l'an dernier souffre d'une base exigeante avec plusieurs lancements intervenus au second trimestre 2021/22, notamment Insurgency: Sandstorm sorti sur Consoles, Necromunda: Hired Gun, la sortie de Snowrunner sur Steam et Aliens: Fireteam Elite.

Sur le trimestre, les ventes digitales représentent 94% des ventes sur la période et 97% du chiffre d'affaires a été réalisé à l'international.

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires groupe s'est élevé à 65,5 ME (85,1 ME un an plus tôt). La part du digital représente 96% des ventes sur la période et 97% du chiffre d'affaires a été réalisé à l'international.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, lancé en digital avec succès le 16 juin dernier, puis en distribution physique en Europe et en Asie au cours de l'été, a continué de contribuer à la bonne performance de Dotemu, qui affiche un chiffre d'affaires de 22,9 ME au 1er semestre.

Le titre monte de 1,9% à 48,80 euros ce lundi, tandis que Portzamparc maintient sa recommandation à 'Renforcer' avec un objectif de cours relevé de 49,8 à 55,4 euros, tandis que Oddo BHF a ajusté la mire de 60 à 57 euros en demeurant à 'surperformer'.