Focus Entertainment : légère amélioration de la trésorerie sur le semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Focus Entertainment au 1er semestre 2022-2023 ressort à 65,5 millions d'euros principalement marqué par le lancement réussi de 'Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge', nominé deux fois aux Game Awards, et dans une moindre mesure par la full release de 'Hardspace : Shipbreaker' sur PC, puis Console. Le back catalogue a par ailleurs bien tenu. Le chiffre d'affaires du 1er semestre intègre aussi pour la première fois la contribution de BlackMill Games avec le lancement d'Isonzo, 3e opus de la Série WW1, le 13 septembre.

La marge brute du Groupe atteint 25,1 ME au 1er semestre de l'exercice 2022/23, s'établissant à 38% du chiffre d'affaires, en hausse significative par rapport au 1er semestre 2021/22. Les charges opérationnelles sont stables par rapport à la même période l'an dernier.

L'Ebita s'élève à 10,9 ME au 1er semestre 2022-2023 par rapport à 7,3 ME au 1er semestre de l'année précédente.

Les amortissements des écarts d'acquisition et des actifs incorporels identifiés dans le cadre de regroupement d'entreprise se montent à 5 ME sur le premier semestre. L'Ebit du 1er semestre 2022-2023 ressort à 6 ME. L'Ebitda a atteint 18,9 ME au 1er semestre 2022-2023, soit une marge d'Ebitda de 29%.

Le résultat net part du groupe ressort à 1,4 ME. Le résultat net de l'ensemble consolidé est de 3,1 ME.

Le niveau d'investissement dans les jeux au 1er semestre 2022-2023 atteint 37,5 ME (36,4 ME sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022). Comme anticipé, le niveau des investissements est en accélération, avec un rattrapage des décalages de l'exercice précédent mais aussi surtout une hausse des investissements liés au line up ambitieux qui sera livré dans les années à venir. Le Groupe a aussi continué à investir avec l'acquisition du studio BlackMill Games courant septembre 2022 générant un décaissement de 4,1 ME. L'évolution favorable du BFR sur la période couplée au tirage de 20 ME sur le contrat de crédit, permet au groupe de maintenir une position de trésorerie légèrement supérieure à celle de mars 2022, soit 65,7 ME contre 62,6 ME.

Le groupe dispose encore de 60,5 ME de lignes de crédit non tirées et confirmées au 30 septembre 2022. L'endettement net comprenant la trésorerie, la dette financière et les compléments de prix estimés hautement probables, s'établit à 30,7 ME.