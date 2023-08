Focus Entertainment : le démarrage d'Atlas Fallen est "en deçà des prévisions initiales"

(Boursier.com) — Focus Entertainment a livré un bref "point d'étape", compte tenu de la volatilité du cours ces dernières semaines. Le groupe indique que "malgré les qualités du jeu et dans un contexte concurrentiel très intense, le démarrage d'Atlas Fallen, développé par Deck 13, est en deçà des prévisions initiales". Deck 13 et Focus Entertainment travaillent sur l'amélioration de celui-ci. Le groupe aura plus d'informations à communiquer d'ici fin septembre. D'ici là, Focus Entertainment rencontrera partenaires et investisseurs lors de la Gamescom qui se tient du 23 au 27 août à Cologne, en Allemagne.