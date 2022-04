Focus Entertainment : l'Ebitda de l'exercice 2021-2022 sera proche de 40 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Focus Entertainment pour le 4e trimestre 2021-2022 s'élève à 20,3 millions d'euros, dont 4,2 ME générés par Dotemu. 86% des ventes ont été réalisées via des partenaires digitaux et 97% à l'international. Ainsi, le trimestre a bénéficié de la bonne tenue des franchises SnowRunner, Insurgency: Sandstorm, A Plague Tale: Innocence, alors que les droits de distribution que détenait le groupe sur Farming Simulator ont expiré au cours du trimestre précédent.

Après une année 2020-2021 durant laquelle l'industrie du jeux video a fortement bénéficié des mesures de confinement à travers le monde, le chiffre d'affaires du groupe atteint 142,6 ME sur l'exercice 2021-2022, dont une contribution de 5,6 ME de Dotemu. Sur la période, 88% des ventes ont été réalisées via des partenaires digitaux et 95% à l'international.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-2022 s'élève à 136,9 ME, en ligne avec l'objectif.

L'Ebitda pour l'exercice 2021-2022 est attendu aux alentours de 40 ME alors que l'Ebit avant dotation aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition est attendu en ligne avec les attentes.

Le groupe ne prévoit pas de dépréciation des écarts d'acquisition sur l'exercice.

Perspectives

Focus Entertainment lancera plus tard dans l'exercice A Plague Tale: Requiem, la suite du jeux best-seller d'Asobo ainsi que le très attendu Evil West. La fin de l'exercice 2022-2023 sera marquée par la parution d'un jeu ambitieux développé par Deck13, filiale du groupe, ainsi que d'un jeu développé par Tindalos Interactive, basé sur une franchise cinématographique iconique. Au cours de l'année, Dotemu lancera également trois nouveaux jeux basés sur des licences emblématiques : Teenage Mutant Ninja Turtle: Shredder's revenge, Pharaoh: A New Era et Metal Slug Tactics.

John Bert, Directeur Général délégué, commente : "Aux côtés de ces lancements clés réalisés avec des studios mondialement reconnus, nous continuons à sécuriser et à enrichir notre approche créative en développant de nouveaux partenariats avec des studios prometteurs : Different Tales, Dream Powered Games, Rundisc et Two Horizons. Soutenir et accompagner ces jeunes créateurs talentueux et ces studios prometteurs a toujours été ancré dans l'histoire et l'ADN du groupe. L'une de nos compétences essentielles est de mettre notre expertise au service de studios à très fort potentiel en nouant des partenariats de long-terme afin de créer les jeux à succès d'aujourd'hui et de demain"

Focus Entertainment communiquera sur son portefeuille de projets en cours de développement le 16 juin, lors de la publication des résultats annuels.