Focus Entertainment : forte croissance des bénéfices sur l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23 de Focus Entertainment a atteint un niveau historique de 194,1 millions d'euros, dans le haut de la fourchette annoncée par le groupe (142,6 ME pour la même période 2021/22). Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23 a représenté une croissance totale de +36,2% par rapport à l'exercice 2021/22, et a été principalement tiré par la performance de 6 titres majeurs.

La marge brute de l'exercice 2022/23 a atteint 72,6 ME, soit une amélioration substantielle par rapport à l'exercice 2021/22 (37% contre 30%), grâce à la performance des six titres majeurs.

L'Ebita de l'exercice 2022/23 s'élève à 28,4 ME, soit une marge de 15%.

L'Ebitda a atteint 60,3 ME sur l'ensemble de l'exercice 2022/23, soit une marge d'Ebitda de 31%, en légère amélioration par rapport à l'exercice 2021/22. L'amortissement de l'écart d'acquisition et des actifs incorporels identifiés dans le cadre des regroupements d'entreprises s'élève à -9,3 ME sur l'exercice 2022/23.

Le résultat net du groupe pour l'exercice 2022/23 atteint 7,3 ME (3 ME un an plus tôt).

Cette performance record a été soutenue par des investissements accrus dans les jeux. En 2022/23, le Groupe a investi 65,1 ME dans le développement de nouveaux jeux (35 ME l'an dernier). Après financement du développement des jeux, les flux de trésorerie opérationnels s'établissent à 2,1 ME sur l'exercice 2022/23.

Perspectives

Le groupe réitère sa stratégie visant à remonter la chaîne de valeur au travers de ses deux piliers : le développement et l'édition. Alimenté par des investissements accrus dans les jeux, l'objectif du groupe est de sortir 46 jeux au cours des 3 prochaines années, avec des revenus croissants provenant de 24 jeux en pleine propriété ou copropriété.

Focus Entertainment est confiant dans l'exécution de son line-up pour l'exercice 2023/24. Après le lancement réussi de Warhammer 40,000: Boltgun (23 mai 2023, score de 93 sur Steam Userscore), d'autres lancements sont prévus, notamment en juin avec Aliens : Dark Descent développé par Tindalos, puis avec l'IP en pleine propriété, Atlas Fallen (studio Deck 13) prévu pour août 2023, et plus tard au cours de la seconde moitié de l'exercice avec des titres majeurs comme Banishers: Ghosts of New Eden, nouvelle franchise codétenue avec Don't Nod, et Warhammer 40,000: Space Marine 2.

En outre, le groupe annonce aujourd'hui la signature de trois nouveaux jeux avec Saber Interactive dont une nouvelle franchise co-développée et co-détenue avec Saber. Ces trois jeux, édités par Focus Entertainment, seront multi-joueurs et bénéficieront de contenu additionnel dès le lancement.

De nouvelles initiatives de croissance

Pour la première fois de son histoire, Focus Entertainment s'associe à des vétérans de l'industrie François Alaux , Olivier Blin et Thomas Paincon, pour créer le studio Carpool, dédié au développement d'un jeu ambitieux multijoueur et "Game as Service" (GaaS) basé sur une nouvelle propriété intellectuelle.

En parallèle, le groupe annonce la création de Focus Production, une nouvelle structure de production de films et de séries, dont l'objectif est d'offrir un nouveau service pour exploiter les propriétés intellectuelles des studios internes et externes en s'associant à des sociétés de production de premier plan qui produiront également des projets autonomes.