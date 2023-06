Focus Entertainment : excellent ?

(Boursier.com) — Focus Entertainment grimpe de 2,1% à 41,2 euros au lendemain de la présentation de résultats annules records. L'éditeur de jeux vidéo a dévoilé un Ebita de 28,4 millions d'euros, un résultat net de 7,3 ME contre 3 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires historique de 194,1 millions d'euros, en croissance totale de 36,2%. La marge brute ressort à 72,6 ME, soit une amélioration substantielle par rapport à l'exercice 2021/22 (37% contre 30%), grâce à la performance des six titres majeurs.

Focus Entertainment est confiant dans l'exécution de son line-up pour l'exercice 2023-2024. Après le lancement réussi de Warhammer 40,000: Boltgun (23 mai 2023, score de 93 sur Steam Userscore), d'autres lancements sont prévus, notamment en juin avec Aliens : Dark Descent développé par Tindalos, puis avec l'IP en pleine propriété, Atlas Fallen (studio Deck 13) prévu pour août 2023, et plus tard au cours de la seconde moitié de l'exercice avec des titres majeurs comme Banishers: Ghosts of New Eden, nouvelle franchise codétenue avec Don't Nod, et Warhammer 40,000: Space Marine 2.

TP ICAP Midcap parle de résultats excellent et légèrement supérieurs à ses attentes. Avec un back-catalogue puissant et un riche pipeline pour l'exercice en cours, les perspectives sont tout aussi excellentes. L'intégration se poursuit avec la création d'un studio mais aussi d'une division "production" chargée d'exploiter les droits des jeux détenus sur d'autres supports média. L'analyste reste à l''achat' sur la valeur avec un objectif de 79 euros.

Oddo BHF réitère également son avis 'surperformer' et sa cible de 62 euros. Même si l'exercice 2023/24 revêt un certain caractère back-end loaded au regard du pipe de jeux anticipé début 2024, le groupe a démontré une solide exécution au cours des derniers trimestres, tant sur la qualité des contenus que sur le timing des lancements. Le levier sur les marges restera moindre à court terme au regard du pipe de jeux où Focus n'est pas détenteur de l'IP, pour autant, le solide momentum commercial devrait se traduire par une croissance significative de l'EBIT (27% estimé en 2023/24). Les multiples de valorisation restent très raisonnables (VE/EBIT 9.1x mars 24), ajoute le broker.