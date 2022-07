Focus Entertainment : début d'exercice conforme au plan de marche

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Focus Entertainment pour le 1er trimestre 2022-2023 s'élève à 38,2 millions d'euros, tiré par le lancement par Dotemu de 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge', le 16 juin et, dans une moindre mesure, par le full release de 'Hardspace: Shipbreaker' sur PC, le 24 mai, après 24 mois d'early access. Le trimestre a bénéficié par ailleurs de la bonne tenue de Insurgency: Sandstorm ; A Plague Tale: Innocence ; Curse of the Dead Gods ou Greedfall qui ont été portés par la sortie de contenus additionnels et par des revenus complémentaires liés à des "one-off deals", confirmant ainsi la capacité du groupe à générer des revenus sur le long-terme sur ses franchises phare.

Ce début d'exercice est conforme au plan de marche de Focus Entertainment qui est donc confiant dans l'exécution de sa feuille de route 2022/23. Focus Entertainment réaffirme son ambition stratégique : poursuivre la remontée de la chaîne de valeur en se positionnant comme un développeur/éditeur.