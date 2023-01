Focus Entertainment choisit Sean Brennan pour Directeur Général

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Focus Entertainment a décidé de nommer Sean Brennan au poste de Directeur Général à compter de ce 5 janvier. Il s'appuiera sur deux Directeurs Généraux Délégués, Christophe Nobileau en charge des aspects Corporate et John Bert, en charge des sujets opérationnels.

Cette nomination s'accompagne d'une évolution de la gouvernance du Conseil d'Administration qui confie la présidence du Conseil à Fabrice Larue, Frank Sagnier étant nommé Vice-Président.

Sean Brennan succède à Christophe Nobileau qui le soutiendra dans ses différentes missions.

La vaste expérience de Sean Brennan dans l'industrie du jeu sera essentielle à la transformation continue de Focus Entertainment afin de réaliser son ambition stratégique. Il aura pour mission de poursuivre et accélérer le développement du groupe afin de faire progresser la chaîne de valeur et de lancer la gamme de nouveaux jeux la plus ambitieuse jamais proposée par le groupe.