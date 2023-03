Focus Entertainment : bien classé au palmarès des éditeurs de jeux vidéo

(Boursier.com) — Focus Entertainment se classe à la 4ème place -derrière Sony, Paradox Interactive et Activision Blizzard- au classement mondial Metacritic 2023 des éditeurs de jeux vidéo. "Ce classement est le reflet de l'exigence du Group Focus, de ses studios internes et partenaires, en matière de qualité, ainsi que de son savoir-faire de d'éditeur pour dénicher et accompagner des créateurs capables d'intégrer une ligne éditoriale forte, avec des jeux proposant des expériences singulières et immersives" , commente le management.

Rappelons que le site américain Metacritic est la référence des agrégateurs de critiques et notations de films, séries TV, albums de musique, et bien entendu de jeux vidéo. Chaque début d'année, le site dévoile un classement des 50 éditeurs de jeux vidéo ayant obtenus les meilleurs scores durant l'année passée. Apparaitre dans ce classement est synonyme de qualité, et reflète tout le talent créatif des éditeurs et de leurs développeurs pour proposer des expériences vidéo-ludiques uniques.