Focus Entertainement : nouveau repli après les dernières annonces

(Boursier.com) — Focus Entertainement cède 3,1% à 28 euros, pénalisé par l'annonce du report de la sortie de 'Banishers : Ghosts of New Eden', nouvelle franchise en copropriété avec le studio Don't Nod. Initialement prévue le 7 novembre, la sortie du jeu aura finalement lieu le 13 février 2024 en même temps sur PC, Playstation 5 et Xbox Series XS. "Nous avons décidé de reporter la sortie de cette nouvelle franchise de trois mois, car le marché connait un intense cycle de sorties de titres AAA sur PC et consoles cette fin d'année. Nous sommes convaincus qu'une sortie commerciale de Banishers : Ghosts of New Eden lors d'une période moins saturée permettra de lui donner toute l'attention qu'il mérite", ont déclaré Oskar Guilbert, PDG de Don't Nod, et John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment. Focus Entertainement a réaffirmé sa confiance, fort d'un programme de sorties ambitieux annoncé en juin avec 46 jeux (dont 24 pleine propriété ou copropriété) prévus sur les 3 prochaines années.

Oddo BHF estime que le niveau décevant de préventes, dans ce contexte, a aussi certainement poussé les deux groupes au report du jeu sur un mois de février qui est habituellement bien moins saturée. D'un contact société, l'analyste comprend que le jeu d'un point de vue technique ne présente pas de problème jusqu'ici. Malgré tout, le broker est contraint de revoir ses estimations sur 2023-2024 en raison de ventes inférieures aux attentes sur Atlas Fallen et, donc, d'une contribution moindre de Banishers en raison de sa sortie tardive dans l'exercice.

L'impact de ces changements conjugués à une légère hausse de la prime de risque se traduit par un nouvel objectif de 44 euros (vs 62 euros). Le début d'exercice a été challenging pour Focus, eu égard du départ surprise du nouveau CEO en mai dernier. Pour autant, le track record des sorties de jeux sur les 18 derniers mois était jusqu'ici bon, en particulier en termes de qualité des jeux. L'analyste reste ainsi confiant sur la capacité du groupe à retrouver une dynamique favorable sur la fin d'exercice puis sur 2024/25. Il maintient son opinion 'surperformance' au regard de la transition progressive vers un modèle plus équilibré développeur/éditeur, même si, à court terme, le titre devrait rester sous pression aujourd'hui.

TP ICAP Midcap ('achat') a aussi ajusté ses prévisions à la suite de ces annonces. L'objectif de recouper les coûts sur Atlas Fallen semble exclure toute dépréciation accélérée des frais de développement malgré l'orthodoxie financière qui caractérise Focus. Le décalage de Banishers lui permettra d'être plus libre dans son pricing et de bénéficier d'une moindre concurrence. Le groupe semble en parfaite mesure de gérer les sorties de Banishers et de Space Marine 2 sur le même trimestre. In fine, l'incroyable baisse du titre sur les dernières semaines offre une formidable opportunité d'entrée pour un groupe qui présente l'un des meilleurs profil risk/reward du secteur, affirme le broker.