Focus Entertainement grimpe après les bonnes nouvelles !

(Boursier.com) — Focus Entertainment grimpe de près de 12% ce vendredi à 23,50 euros, alors que le chiffre d'affaires semestriel du groupe est ressorti à 85 ME, en progression de 30% par rapport au même semestre de l'exercice précédent... Après un 1er trimestre en légère croissance (+1% à 38,6 ME), Focus affiche un chiffre d'affaires en hausse de 70% sur le 2e trimestre de l'exercice 2023/2024 à 46,4 ME.

Au total, sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires ressort à 85 ME, en progression de 30% par rapport au même semestre de l'exercice précédent (72,5 ME et +10,7% à périmètre constant). Sur la période, 90% des ventes ont été réalisées via des partenaires digitaux. Les ventes à l'international ont représenté 95% du total des revenus du Groupe.

Perspectives affichées

D'ici la fin de l'exercice, les équipes seront tout spécialement mobilisées sur l'amélioration et l'optimisation d'Atlas Fallen d'une part, et sur la préparation des sorties de Banishers : Ghosts of New Eden et de Space Marine 2 d'autre part.

Banishers : Ghosts of New Eden, nouvelle franchise détenue en copropriété avec DontNod, sera lancé le 13 février 2024, en même temps sur PC, Playstation 5 et Xbox Series XS. Cette date de sortie offrira à ce titre prometteur des conditions de lancement plus favorables après une fin d'année 2023 marquée par la multiplication des lancements de jeux sur le marché.

Enfin, sur Space Marine 2, basé sur une licence iconique, et développé par Saber Interactive, les équipes sont actuellement mobilisées pour s'assurer que toutes les qualités du jeu sont réunies afin de lui garantir les conditions d'un succès à la hauteur de son potentiel...

Sans éclipser la déception Atlas Fallen, ce T2 est jugé "de bonne facture et rassurant" par Portzamparc qui ajuste malgré tout son cours cible de 50,4 à 48,3 euros en raison de la tension des taux, mais reste à l'achat sur le dossier...